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Dolar/TL, 28,91 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 28,91 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 28,91 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,30'dan, sterlin ise 36,50'den alıcı buluyor.

05.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:58
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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,06 artışla 28,91'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 11.40 itibarıyla 28,91'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,30'dan, sterlin/TL ise 36,50'den satılıyor. Dün günü yüzde 0,5 yükselişle 103,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 103,6 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl beklendiği kadar 'güvercin' olmayabileceğine ilişkin endişelerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceğini ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu kaydetti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 28,91 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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