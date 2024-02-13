Dolar/TL 30,7210 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,7210 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 30,7150'den tamamladı.
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 30,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 33,0900'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 38,8930'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasına destek verdiğini kaydederek bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.
Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar, mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.
Bugün, yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu.
Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yeni günde 299 baz puanda bulunuyor.
Bugün yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların evlerinden çıkmamalarını rica etti ve sel afetinin üstesinden geleceklerini söyledi.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.
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