Dolar/TL 32,21 seviyesinden işlem görüyor

AK Parti, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme için çalışıyor

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çaba gösterdiklerini belirtti. İleri, düzenlemenin kripto varlık platformlarını ve hizmet sağlayıcılarını düzenleyeceğini ve sektör paydaşlarının tasarıyı desteklediğini ifade etti.