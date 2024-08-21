Dolar/TL 33,91 Seviyesinden İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,91 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,39 artışla 33,8862'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 33,9108'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 37,7329'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 44,1874'ten satılıyor.

Dün, 101,4'le 29 Aralık'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştiren dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,10 üstünde 101,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik fiyatlamalarda belirsizlik sürüyor.

Analistler, Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu aranacağını belirterek, söz konusu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101,3 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.