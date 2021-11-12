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Dolar/TL 9,93 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 9,93 seviyelerinden işlem görüyor

12.11.2021 10:58
Dolar/TL 9,93 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,93 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,93 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 9,8393 ve en yüksek 9,9742 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 9,9066'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün 9,9866 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 9,9329 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazanarak 11,3750'den, sterlin/TL de yüzde 0,42 artışla 13,2940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise 95,3 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda 95,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1455'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenen daha önce faiz artışına zorlayabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 8,9 artarken, aylık yüzde 1,5 azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 19,31 oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin kısa dönem enflasyon beklentilerine yönelik sonuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Sterlin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 9,93 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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