Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı

Hafta başından bu yana hızlı yükselişini sürdüren dolar/TL güne yükselişle açtı. Dolar/TL paritesi yükselişe geçerek güne 18,54 seviyesinden başladı.

DOLAR ENDEKSİ 112,6'YA KADAR GERİLEDİ

KÜRESEL ÇAPTA DOLAR GÜCÜNÜ KORUYOR

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 18,5420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 17,8950'den, sterlin/TL yüzde 0,9 değer kaybıyla 20,0120'den satılıyor.Dolar endeksi dün 20 yılın zirvesi olan 114,8 seviyesinden yüzde 1'i aşkın değer kaybederek 112,6'ya kadar gerilemesinin ardından bugün 113,6'da dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 1 düşüşle 0,9650 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif bir şekilde faizleri artırması ve yetkililerin yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermeye devam etmesi ile küresel çapta dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi.