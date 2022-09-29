Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı - Son Dakika
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Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı

29.09.2022 10:42

Dün yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 18,5092'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 18,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Hafta başından bu yana hızlı yükselişini sürdüren dolar/TL güne yükselişle açtı. Dolar/TL paritesi yükselişe geçerek güne 18,54 seviyesinden başladı.

DOLAR ENDEKSİ 112,6'YA KADAR GERİLEDİ

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 18,5420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 17,8950'den, sterlin/TL yüzde 0,9 değer kaybıyla 20,0120'den satılıyor.
Dolar endeksi dün 20 yılın zirvesi olan 114,8 seviyesinden yüzde 1'i aşkın değer kaybederek 112,6'ya kadar gerilemesinin ardından bugün 113,6'da dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 1 düşüşle 0,9650 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL ÇAPTA DOLAR GÜCÜNÜ KORUYOR

Analistler, merkez bankalarının agresif bir şekilde faizleri artırması ve yetkililerin yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermeye devam etmesi ile küresel çapta dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret ederek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.
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Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı - Son Dakika
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