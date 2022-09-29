Hafta başından bu yana hızlı yükselişini sürdüren dolar/TL güne yükselişle açtı. Dolar/TL paritesi yükselişe geçerek güne 18,54 seviyesinden başladı.
Analistler, merkez bankalarının agresif bir şekilde faizleri artırması ve yetkililerin yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermeye devam etmesi ile küresel çapta dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi.Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret ederek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı - Son Dakika