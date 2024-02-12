Dolarda tarihi zirve - Son Dakika
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Ekonomi

Dolarda tarihi zirve

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,7010 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,26 artışla 30,6753'ten tamamladı.

12.02.2024 11:07  Güncelleme: 12:08
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Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,7010 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,26 artışla 30,6753'ten tamamladı. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde.

Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,7010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 33,1720'den, sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 38,8010'dan satılıyor.

YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklediğini belirterek, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve Eximbank'ın borçlanma ihalelerine gelen güçlü taleple birlikte getirilerin öngörülerin oldukça altında gerçekleşmesi, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düşüş eğiliminde hareket etmesinde önemli rol oynadı. CDS, haftaya 311 baz puandan başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Dolarda tarihi zirve
Kaynak: AA

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