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Ekonomi

Dolar/TL Haftaya Yatay Başladı

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 32,6680 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 32,6660'dan tamamladı. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 105,0 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bu durum varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

08.07.2024 10:31
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Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 32,6680 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 32,6660'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 32,6680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 35,3640, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,8820'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 105,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bu durum varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşirken, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verdi.

Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mayıs verisi 272 binden 218 bine revize edildi. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıkarak, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.

Analistler, haziranda istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın, nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını belirtti.

Ücret artış hızının yavaşladığına ve işsizlik oranındaki artışa işaret eden analistler, Fed'in eylülde faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 76'ya geriledi. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 97'ye çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107'nin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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