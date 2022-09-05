Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor

05.09.2022 10:42
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 18,2240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 18,0980'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 20,9160'tan satılıyor.

Dolar endeksi, 110,3 ile Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, avro/dolar paritesi 0,9878'e kadar gerileyerek yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor

ALIŞ: 18,2009

SATIŞ: 18,2337

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ile salgın ve savaş gibi süregelen risklerin resesyon korkularını tetiklediğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin sürse de ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırımın fiyatlandığını söyledi.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Sterlin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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