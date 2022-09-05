Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar endeksi, 110,3 ile Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, avro/dolar paritesi 0,9878'e kadar gerileyerek yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

ALIŞ: 18,2009

SATIŞ: 18,2337

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ile salgın ve savaş gibi süregelen risklerin resesyon korkularını tetiklediğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin sürse de ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırımın fiyatlandığını söyledi.