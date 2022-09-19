Hafatya yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,25'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,28'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 18,24'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 20,81'den satılıyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü açıklanacak kararları öncesinde küresel ölçekte dolar talebinin devam ettiğini bildirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu hafta Fed'in yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, kasım toplantısında ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Dolar endeksi Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş eğiliminde hareket ederken, şu sıralarda 110,1'le son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel düşüşünü sürdürürken, yeni günde yüzde 0,4 değer kaybederek 0,9980'de dengelendi. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
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