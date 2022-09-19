Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel düşüşünü sürdürürken, yeni günde yüzde 0,4 değer kaybederek 0,9980'de dengelendi. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu hafta Fed'in yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, kasım toplantısında ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Dolar endeksi Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş eğiliminde hareket ederken, şu sıralarda 110,1'le son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hafatya yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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