Dolar/TL, 18,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,56 seviyesinden işlem görüyor

03.10.2022 10:26

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü 18,42-18,56 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,5020 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,5620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 18,1990'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,7780'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06'lık düşüşle 112,1'e gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9810 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine ve dolar talebinin gücünü korumasına neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını aktardı.

Analistler, bugün ayrıca kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 110,7'nin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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