Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika
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Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor

16.07.2026 09:38
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Dolar/TL 47,0550 seviyesinde işlem görmekte; ABD'deki veri akışı ve Orta Doğu gerilimi etkili.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 47,0550 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,0369'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 47,0550 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 54,0840'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 63,8430'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 100,5 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin ardından Üretici Fiyat Endeksinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasına (Fed) para politikalarında nefes aldırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında faiz artışı yapabileceğine yönelik tahminler zayıflarken Bankanın yıl sonuna kadar bir kez faiz artırımı yapabileceği ihtimali gücünü koruyor.

Diğer taraftan ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaştırmasından dolayı Orta Doğu'da gerilim artması varlık fiyatlarında oynaklıkları beraberinde getirdi. Yeniden tırmanan gerilim göz önüne alındığında enflasyondaki gerilemenin geçici olabileceği tahmin ediliyor. Bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş gerilemesine rağmen yüksek seviyelerde seyrini koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika

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