Dolar/TL Yatay Seyirle 39,2040 Seviyesinde

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 39,2040 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 39,2100'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.05 itibarıyla yatay seyirle 39,2040 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 44,7880'den ve sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 53,1610'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,4 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki olası görüşmelerin, iki ülkenin birbirlerini suçlayıcı açıklamaları sonrasında tehlikeye girmesiyle artan risk algısı, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret adımları, küresel ekonomi üzerinde başlıca belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, tarifelerin enflasyonu hızlandırıcı etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Bu doğrultuda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar, yatırımcıların odağına yerleşirken, Powell'ın açıklamalarında Bankanın gelecek dönemde uygulayacağı politikalara ilişkin ipuçları aranacak.

Öte yandan ABD ekonomisinin mali durumuna ilişkin endişeler sürerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin asla temerrüde düşmeyeceğini söyledi. Bessent'in açıklamaları artan kaygıların bir nebze azalmasına yardımcı olsa da bu durum yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.

Bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek.