Dolar/TL Yatay Seyirle 44,0670'te

11.03.2026 09:56
Dolar/TL, 44,0670 seviyesinden işlem görürken, ABD'de enflasyon verileri bekleniyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,0670 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,0660'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 44,0670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,3340'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,3430'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki gerginliklerin bir miktar yumuşaması sonucu petrol fiyatları gerilerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları düştü. Bu durum piyasaların bir nebze rahatlamasını sağlarken, küresel enflasyon ve büyümeye yönelik riskler devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının genel tutumunun şahin kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Bugün yurt içinde perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar/TL Yatay Seyirle 44,0670'te
