Dolar/TL Yatay Seyirle 44,3150'de

20.03.2026 10:40
Dolar/TL, Orta Doğu'daki gelişmelerle yatay seyirle 44,3150 seviyesinden işlem görmekte.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 44,3150 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 44,2950'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 44,3150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,2960'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 59,4460'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı ve ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar odağı dolar endeksinin seyrine ve büyük merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin haber akışına çevrildi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi küresel enflasyon baskılarının artabileceği endişesiyle büyük merkez bankalarına yönelik faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmeler, pay piyasalarında risk iştahını zayıflatırken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskıyı da destekledi.

Analistler, bugün Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Balıkçıda asma tavan çöktü, aile yaralandı Balıkçıda asma tavan çöktü, aile yaralandı
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Taraftarlar kahroldu Galatasaray’a Osimhen şoku
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
11:07
Baklava olayı büyüyor Saran’ın yanıtı Ali Koç’u küplere bindirmiş
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
11:00
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
