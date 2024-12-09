Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı

Dolar/TL, haftaya 34,8170 seviyesinden işlem görerek yatay seyir izliyor. Piyasalarda karışık bir görünüm var.

09.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 34,8170 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,8080'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yatay seyirle 34,8170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 36,7380'den, sterlin/TL önceki kapanışa paralel olarak 44,3170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 106,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği beslemesine karşın Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıklar ile Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta "ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini" açıklamasının ardından ülkede bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönem projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
22:48 Kutlama yapan Suriyelilere “Başlarım sizin Esad’ınıza“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı Kutlama yapan Suriyelilere "Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:30:00. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.