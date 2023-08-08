Dolar/TL 27 lirayı aştı - Son Dakika
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Dolar/TL 27 lirayı aştı

08.08.2023 10:59

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,0230 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 27,0100'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,02'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,70'ten, sterlin/TL ise 34,49'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0990 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor. Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Vatan Sever: doların gerçekn değeri min. 35 TL. Hatta borçları ödemeye başladığımızda 45-50 TL seviyelerine gelecek. Sadece seçimin bitmesini bekleyin. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Altının Gramı 1.678 lira seviyesinde Altının Gramı 1.678 lira seviyesinde

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 27 lirayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 27 lirayı aştı - Son Dakika
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