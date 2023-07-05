Dolar/TL yükselişle başladı! 26,09 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL yükselişle başladı! 26,09 seviyelerinden işlem görüyor

05.07.2023 12:05

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,09 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,07'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 26,09'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,0940 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 28,3920'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,1530'dan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,0007'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 26,0940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 28,3920'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,1530'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü anımsatan analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini bildirdi.

Analistler, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • mahonni kuponni: dolar uçiyeah altın uçiyeah tl batiyeah millet öliyeah hükümet umursamiyeah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • alos : HEP YÜKSELSİN, ALMANYAYA GİDECEM Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: alternatif yatırımlar artmadıkça ...döviz yükselir... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL yükselişle başladı! 26,09 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL yükselişle başladı! 26,09 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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