Dolar güne yükselişle başladı! İşte kurdaki son durum - Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! İşte kurdaki son durum

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:47

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,2020 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,1574'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 27,20'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,75'ten, sterlin/TL ise 34,85'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 103,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0930 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALARDA ENFLASYON VE RESESTON İKİLEMİ

Küresel piyasalarda, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, dünya genelinde süregelen enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkileyeme devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korusa da Banka'nın enflasyonla mücadelede bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimalinin masada kalması tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

GÖZLER POWELL'IN VERECEĞİ MESAJLARDA

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101'in destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar güne yükselişle başladı! İşte kurdaki son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar güne yükselişle başladı! İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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