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Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor

Son Güncelleme: 12.10.2023 10:43

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,75 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda 29,54'ten, sterlin ise 34,18'den alıcı buluyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 27,70'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 27,75'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,54'ten, sterlin/TL ise 34,18'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 105,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 primle 1,0630'dan işlem görüyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Fed'in dün akşam açıklanan toplantı tutanakları, ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin Bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.

FED FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirtti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor - Son Dakika
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