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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,6010 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104,1 puan seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

07.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:42
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,6010 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 30,55-30,82 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 30,5531'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 30,6010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişe 32,9570'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 38,6630'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104,1 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin beklendiği gibi performans gösterirse bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini dile getirdi. Faizleri erken düşürmenin hata olacağına dikkati çeken Mester, bu yıl üç faiz indirimine sıcak baktığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini söylerken, güçlü bir iş gücü piyasasının olduğu bir ortamda, ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınmasının "oldukça umut verici göründüğünü" belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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