Dolar/TL Yükselişle Başladı

26.05.2026 09:36
Dolar/TL, güne 45,9050 seviyesinden işlem görerek önceki gün kapanışının üzerine çıktı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,9050 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,6890'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 45,9050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,3930'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 61,8660'tan satılıyor.

Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlaması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Doların yeni işlem gününde diğer gelişmiş ülke para birimlerine göre güç kazanması dikkati çekerken yatırımcıların risk iştahı sınırlı kalıyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkan Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik öngörüler de dolar endeksini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle yurt içi piyasalar ise erken kapanış yapacak.

Kaynak: AA

