Dolar/TL Yükselişte, Fed Tutanakları Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte, Fed Tutanakları Bekleniyor

Dolar/TL, güne artışla devam ediyor; Fed'in tutanakları piyasalar için önem arz ediyor.

09.04.2025 10:16
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0090 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9500'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 38,0090 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,3 artışla 42,0980'den ve sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 48,7780'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla 102,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizliklerin artmasına neden olurken, bu yönde atılacak karşılıklı adımlar varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise halihazırdaki küresel risklerin tekrardan artmasına neden oldu.

Tarifelerin olası etkileri nedeniyle ABD ekonomisinde yavaşlama yaşanabileceğine dair endişeler artarken, enflasyon ile resesyon arasında denge kurmaya çalışan ABD Merkez Bankasının (Fed) projeksiyonlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıs ayında faiz indirimi yapması ihtimalinin yüzde 55'te bulunduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarından bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103'ün direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte, Fed Tutanakları Bekleniyor - Son Dakika

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