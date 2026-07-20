Dolar/TL Yükselişte, Petrol Fiyatları Tırmanıyor - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişte, Petrol Fiyatları Tırmanıyor

20.07.2026 10:05
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Dolar/TL, 47,1840 seviyesine ulaştı. Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını artırıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,1840 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,1577'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,1840 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 53,9940'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,5750'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 100,7 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların sekizinci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğunu belirtti.

İran tarafı ise ABD'nin yapımı süren Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığını açıklayarak, söz konusu saldırıyı "tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Bölgede devam eden savaşın en çok etkilediği Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri azalırken, bu durum petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bu gelişmelerle brent petrolün varil fiyatı 88,9 dolara çıkarak 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin tahminler yüzde 70 ile fiyatlanırken bankanın gelecek 12 ayda iki faiz artışı yapabileceği öngörülüyor.

Orta Doğu'da devam eden gerilimin likidite ihtiyacını sürdüreceğine ve dolara talebin artacağına dair tahminler öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı ÜFE ve ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte, Petrol Fiyatları Tırmanıyor - Son Dakika

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