Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar 30,8140 liradan, euro ise 33,1600 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,8140 liradan, euro ise 33,1600 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 30,74 liradan, euro ise 33,09 liradan satılmıştı.

16.02.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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Dolar 30,8140 liradan, euro ise 33,1600 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 30,8120 liradan alınan dolar 30,8140 liradan, 33,1580 liradan alınan euro ise 33,1600 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,74 liradan, euro ise 33,09 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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