Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4190 liradan, avro 36,3170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,4170 liradan alınan dolar, 34,4190 liradan satılıyor. 36,3150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3170 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3110 lira olmuştu.
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