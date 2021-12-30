Döviz kurlarında bu haftanın tamamında yukarı yönlü bir seyir hakim.
Pazartesi gününün ardından dün de kurlar yüzde 6'nın üzerinde değerlenirken dolar/TL12 lirayı euro/TL ise 14 lirayı aştı.
Bu sabah hem dolar hem de euro da yüzde 1 civarı yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dolar/TL 12,90'ı aşarken euro/TL 14,60'nin üzerinde.
DOLAR ALIŞ: 13,2658
DOLAR SATIŞ: 13,3819
EURO ALIŞ: 15,0392
EURO SATIŞ: 15,1221
Son Dakika › Ekonomi › 30 Aralık döviz kurları! Dolar ve euroda yükseliş sürüyor - Son Dakika Ekonomi