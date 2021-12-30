30 Aralık döviz kurları! Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

Döviz kurlarında bu haftanın tamamında yukarı yönlü bir seyir hakim.

Pazartesi gününün ardından dün de kurlar yüzde 6'nın üzerinde değerlenirken dolar/TL12 lirayı euro/TL ise 14 lirayı aştı.

Bu sabah hem dolar hem de euro da yüzde 1 civarı yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dolar/TL 12,90'ı aşarken euro/TL 14,60'nin üzerinde.

DOLAR ALIŞ: 13,2658

DOLAR SATIŞ: 13,3819

EURO ALIŞ: 15,0392

EURO SATIŞ: 15,1221