Dolu Barajda Balıkçılar Umutlu

08.05.2026 11:26
Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi artarak balık avcılarına yeni sezon için umut verdi.

Bu yıl güçlü yağmurlarla su seviyesi artan Manisa'daki Demirköprü Barajı'nın balıkçıları, yeni av sezonuna umutla hazırlanıyor.

Gediz Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla inşa edilen Demirköprü Barajı, Köprübaşı ilçesine bağlı 6 mahallede yaşayan onlarca aileye geçim kaynağı oluyor. Barajda başta sazan, yayın, levrek ve gümüşi havuz balığı olmak üzere çeşitli türlerde balıklar avlanıyor.

Barajdaki su seviyesi, geçen yıl nisan sonunda yüzde 16'ya kadar düştü. Bölgedeki balıkçılar, barajdaki su seviyesinin azalması nedeniyle endişe yaşadı ancak bu yıl ocak-mart döneminde yağan yağmurlar baraja güç kattı, doluluk seviyesi nisan ayı sonunda yüzde 84'e yükseldi.

Önceki yıllarda su seviyesinin düşmesine bağlı olarak balıkların kayalık ve dar alanlara yönelmesi, ağ atılan alanların daralması üzerine zor günler yaşayan avcılar, su seviyesinin yükselmesiyle umutlandı.

Yavrulama dönemi nedeniyle 1 Mart'ta başlayan av yasağının sona ereceği 1 Haziran öncesi bölgede hareketlilik yaşanıyor. Kadınlar yeni ağ örüyor, yırtık olanları onarıyor. Erkekler de teknelerinin tamir ve bakımını yapıyor.

"Bu sezondan ümitliyiz"

Çarıklar Mahallesi Muhtarı Oğuz Doğan, AA muhabirine 7 yaşından bu yana barajda balıkçılık yaptığını, ailesinin geçimini bu işten sağladığını söyledi.

Yağışların bu yıl çok olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Doğan, "Eğer geçen yıllardaki gibi kuraklık devam etseydi balıkçılık sektörü büyük sıkıntı yaşayacaktı. Bu sene barajların dolması ve yavrulamanın iyi olması dolayısıyla bu sezondan ümitliyiz. Teknelerimizi hazırlıyoruz. İnşallah güzel, bereketli ve verimli bir yıl olur." diye konuştu.

Doğan, balıkçılığı dedesinden öğrendiğini, devam ettirmek için çabaladığını sözlerine ekledi.

Filiz Doğan da ağ ördüğünü, hem ev işleriyle ilgilendiklerini hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Kaçak avcılığa karşı nöbet

Köprübaşı Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Ramazan Uysal, barajda anaç balıkların yavrulama döneminde yapılan bilinçsiz avcılığın ekosisteme zarar verdiğine dikkati çekti.

Kaçak avcılığa karşı önlem aldıklarını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Barajda su olunca bu yıl daha çok yem ve balık olacak. Her şey daha güzel olacak. Balıkçılıkta 1 Mart'ta av yasağı başlamıştı, 1 Haziran'da resmi olarak yeniden av sezonu başlayacak. 55 avcımız var, haftanın her günü herkes sırayla kulübelerimizde nöbet tutuyor. Buraya korsan avcılar geliyor. Biz de bu kişileri tespit ettiğimizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ya da jandarmaya ihbarda bulunuyoruz. Ekiplere de emekleri için teşekkür ederiz. Ekmeğimizin peşindeyiz."

Kaynak: AA

