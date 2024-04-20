Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Domaniç ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis Katip Üyesi ve Meclis Başkan Vekilleri seçildi, 2024 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturuldu. Birlik Encümenine muhtar üye seçimi yapıldı ve 2023 yılı Birlik faaliyet raporu ile kesin hesabı okundu.

20.04.2024 12:24
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Domaniç ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş başkanlığında yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okunmasıyla başladı. Toplantıda Meclis Katip Üyesi ile Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçildi. 2024 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonunu oluşturuldu. Birlik Encümenine muhtar üye seçimi yapıldı. 2023 yılı Birlik faaliyet raporu ve kesin hesabı okundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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