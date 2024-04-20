Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Domaniç ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş başkanlığında yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okunmasıyla başladı. Toplantıda Meclis Katip Üyesi ile Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçildi. 2024 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonunu oluşturuldu. Birlik Encümenine muhtar üye seçimi yapıldı. 2023 yılı Birlik faaliyet raporu ve kesin hesabı okundu. - KÜTAHYA
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Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.
Osmaniyeli restoran işletmecileri, Türkiye çapında 20-21 Nisan tarihlerinde yapılan cafe ve restoran boykotuna tepki gösterdi. İşletmeciler, yüksek maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatları artırmak veya işletmeleri kapatmak dışında başka bir seçenekleri olmadığını belirtti. Üretimin olmadığı sürece işletmelerin batmaya mahkum olduğunu ifade eden esnaflar, üretimin artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğini dile getirdi.
Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, Bağ-Kur'lu esnafa seçimlerden önce verilen 7 bin 200 prim günü sözünün tutulmadığını belirterek, esnafa SSK'lı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Evsen, yetkililerden olumlu sonuç alamadıklarını ve esnafların kendi kaderlerine terk edildiğini ifade etti.
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bölge'de hayata geçirilen yeni yatırım ve projeler hakkında tanıtım toplantısı düzenledi. Yapılan çalışmaların Serbest Bölge'nin cazibesini artırdığını belirten Palancıoğlu, yatırımların devam edeceğini vurguladı.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, dolaylı vergilerin ağırlığının arttığını ve bu durumun dar ve orta gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti. Salıcı, gelir üzerinden vergi alan bir sistem önerdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyarı bulmasını değerlendirdi. Yavaş, lüks belediye binaları yapmanın ve çöp projelere para harcamanın doğru olmadığını belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalayarak üreticilere 500 balya kaba yem dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi ekimi yaparak çiftçilere destek oldu.
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