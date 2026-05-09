Domates Fiyatları Afyonkarahisar'da 150 TL'yi Buldu
Domates Fiyatları Afyonkarahisar'da 150 TL'yi Buldu

09.05.2026 23:17
Afyonkarahisar'da soğuk hava etkisiyle domates fiyatları 80-150 TL arasında yükseldi, esnaf zor durumda.

Afyonkarahisar'da semt pazarlarında domatesin fiyatı 150 TL'lere kadar çıkarken, esnaf fiyatlarda hava şartlarının soğuk gitmesinin etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Şuhut ilçesinde her cumartesi günü kurulan semt pazarında satılan ürünler arasında en dikkat çeken ürün fiyatıyla domates oldu. Geçtiğimiz haftalara göre büyük artış gösteren domates fiyatları, pazarda vatandaşların en çok konuştuğu konu haline geldi. Pazarda domatesin kilogram fiyatı kalite ve çeşidine göre 80 ile 150 TL arasında satışa sunulurken, vatandaşlar fiyatı yüksek buldu. Özellikle mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan domatesteki yükseliş hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Pazarcı esnafı ise fiyat artışının en önemli nedenlerinden soğuk hava ve olumsuz iklim şartları olduğunu belirtti. Soğuklardan dolayı yaşanan aksaklıkların piyasadaki ürün dengesini olumsuz etkilediğini ifade eden esnaflar, arzın azalmasıyla birlikte fiyatların kısa sürede yükseldiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

