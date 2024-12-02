Domates Miktarı Düştü, Fiyatı 218.38 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Domates Miktarı Düştü, Fiyatı 218.38 Arttı

Domates Miktarı Düştü, Fiyatı 218.38 Arttı

Antalya'da Kasım ayında domates miktar endeksi %35.25 düştü, fiyat %218.38 yükseldi.

02.12.2024 13:52
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Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerini açıkladı. Buna göre Antalya hallerinde gören domates miktar endeksi Kasım ayında yıllık yüzde 35.25 azalırken, fiyat endeksi yüzde 218.38 arttı.

ATB, Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerini açıkladı. Buna göre Kasım ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 92.14, sebzede yüzde 41.56 artarken, meyvede yüzde 14.03 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 35.25, sebzede yüzde 53.29 ve meyvede ise yüzde 31.81 azaldı. Kasım ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için ortalama, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalama altında kalırken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates, sebze ve meyve için ortalama üstünde gerçekleşti.

Miktar düştü fiyat arttı

Kasım ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 218.38 artarken, miktardaki yüzde 35.25'lik düşüş bu yükselişte etkili oldu. Sebze fiyat endeksinde yıllık yüzde 186.31 artış olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 53.29'luk düşüşü fiyat endeksi artışını etkiledi. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 56.66 artarken, meyvede yıllık işlem miktarındaki yüzde 31.81'lik düşüş fiyat endeksi artışında etkili oldu. Kasım ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişim, domates için son 6 yılın miktarda en düşük artışı, fiyatta ise ortalama artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 92.14 artarken, işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 11.41 artış kaydetti. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 41.56 artarken, işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 20.32 arttı. Son 6 yılın Kasım ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde en hızlı düşüş ve fiyat endeksinde ise ortalama artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 14.03, işlem fiyat endeksi ise yüzde 6.42 azaldı. Son 6 yılın Kasım ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama değişimler olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Domates Miktarı Düştü, Fiyatı 218.38 Arttı - Son Dakika

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