Dorak Holding, Kapadokya'da yeni otel açtı

Ekonomi

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, son yıllarda Kapadokya bölgesinin yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi olduğunu söyledi.

Dorak Holding'in 1971 yılında başlayan hikayesi, dünyanın dört bir köşesinde hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle bir yenisi daha eklendi. Bir hayal, bir tutku ve bir mükemmellik arayışının izinde ilerleyen Dorak Holding, Kapadokya bölgesinde açtığı Sacred Mansion isimli oteli ile adından söz ettirmeye devam etti. Kapadokya bölgesinde konaklamadan, yeme içme sektörüne, ulaşımdan sıcak hava balon işletmeciliğine kadar birçok alanda yatımları bulunan Dorak Holding son olarak açtığı Sacred Mansion isimli oteli ile misafirlerine eşsiz bir Kapadokya deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Sacred Mansion açılışında konuşan Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "Kapadokya son yıllarda yatırıma açık bir bölge oldu. Bizler Kapadokyalı olarak bu bölgeye sahip çıkmalıyız. Son yıllarda Kapadokya'ya yatırım yapan kişiler olarak çok güzel işler yaptık. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Birbirimizi haksız yere eleştirirsek, Kapadokya kaybeder, geleceğimiz kaybeder, çocuklarımız kaybeder" dedi.

Dorak Holding bünyesinde açılan Sacred Mansion'un açılış törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe ve belde belediye başkanları, bazı protokol üyeleri ve turizmciler katıldı. - NEVŞEHİR