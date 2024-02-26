DOSABSİAD ve ULUTEK Teknopark, Üniversite-Sanayi İş Birliği Üzerine Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DOSABSİAD ve ULUTEK Teknopark, Üniversite-Sanayi İş Birliği Üzerine Görüştü

DOSABSİAD ve ULUTEK Teknopark, Üniversite-Sanayi İş Birliği Üzerine Görüştü

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ile bir araya gelerek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesi için işbirliği imkanlarını ele aldı. Yeşil üretim ve karbon ayak izi azaltma konularında çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

26.02.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ile Üniversite-Sanayi iş birliği üzerine görüştü.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bölgelerindeki üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve katma değerli üretim çalışmalarına hız kazandırmak adına ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ile bir araya geldi. Toplantıda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesi için işbirliği imkanları ele alındı.

Yeşil üretimin gereklilikleri doğrultusunda Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bölge firmalarını karbon ayak izini azaltması konusunda destekleyecek proje ve çalışma alanlarını değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Sanayicilerimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada teknoloji ve üniversitenin sanayi ile entegrasyonu, bölgesel kalkınma hedeflerimiz için kritik bir öneme sahip. Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin destekleriyle, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve ihracatımızı etkileyen karbon ayak izi konusunda adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesi ile bölgemizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması öncelikli gündemimiz." dedi.

Prof. Dr. Karagöz: "Üniversite-Sanayi iş birliği hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz"

Üniversite-Sanayi iş birliği sürecinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Üniversite-sanayi işbirliğini daha etkin hale getirme vizyonumuz doğrultusunda, Teknopark olarak kentimizdeki sanayi bölgelerinde gerçekleşecek yenilikçi çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz. Sanayi bölgelerinin teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmaların, hem üniversite hem de sanayi için önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD ve ULUTEK Teknopark, Üniversite-Sanayi İş Birliği Üzerine Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muhtar, muhtar adayını öldürdü
    12:53 Muhtar, muhtar adayını öldürdü

    Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!
    12:43 PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

  • Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir
    12:37 Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı. Yıldız sunumunda, "BM Güvenlik Konseyi başarısız olmuştur. İsrail bölgede işgal ettiği bölgenin demografik yapısını değiştiriyor. İsrail işgal gücüdür, atacağı her adım yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.

  • Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı
    12:02 Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı

    Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av.Bedia Teymur, 7. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde habercilikte kalite ödülü alarak haberciliğin etik değerini vurguladı. Zirve, İstanbul'da gerçekleşti ve evrensel tüketici haklarını gündeme taşıdı.

  • Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı
    11:46 Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı

    Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.

  • Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı
    11:41 Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı

    Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski, ticari girişimlerinden büyük başarı sağladı. 2017 yılında dondurma markası Ice Cream United'ı kurduktan sonra, 2018'de Almanya'da Mangal Döner adlı restoran zincirini açan Podolski, bu girişimleri sayesinde 180 milyon euro üzerinde servet kazandı.38 yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla geniş yankı uyandırdı.

  • MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi
    11:06 MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi

    Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İliç'ten geçen fay hattının resmi fay haritasından silindiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. MTA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fayın haritalandığı ve güncellenmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

  • İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti
    11:06 İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti

    İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.

  • Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan işçiler var
    10:53 Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan işçiler var

    Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 2 işçinin kurtarıldığı ifade edilirken, toprak altında olan 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 13:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: DOSABSİAD ve ULUTEK Teknopark, Üniversite-Sanayi İş Birliği Üzerine Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement