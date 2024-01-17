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DOSABSİAD Yönetim Kurulu Ekonomik ve Finansal Konuları Ele Aldı - Son Dakika
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DOSABSİAD Yönetim Kurulu Ekonomik ve Finansal Konuları Ele Aldı

DOSABSİAD Yönetim Kurulu, Yayıncı ve Finansal Danışman Saadet Büyük'ün katılımıyla düzenlediği yönetim kurulu toplantısında, ekonomik ve finansal konuları detaylı bir şekilde ele aldı. Toplantıda 2024 yılı beklentileri ile orta vadeli program ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Saadet Büyük, ekonomi yönetiminin politikalarına uyarak belirlenen stratejiler ile büyümeyi desteklemek, işsizliği azaltmak, enflasyona karşı mücadele etmek ve fiyat istikrarını sağlamak doğrultusunda üzerlerine düşen görevi yapmaları gerektiğini belirtti. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ise orta vadeli programın ekonomik dengeyi sürdürme çabalarını yönlendireceğini ve rekabet şartlarının iyileşerek üretim iştahının artmasını sağlayacağını ifade etti.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Ekonomik ve Finansal Konuları Ele Aldı
17.01.2024 - 13:32,
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DOSABSİAD Yönetim Kurulu, Yayıncı ve Finansal Danışman Saadet Büyük'ün katılımıyla düzenlediği yönetim kurulu toplantısında, ekonomik ve finansal konuları detaylı bir şekilde ele aldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından DOSAB Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda 2024 yılı beklentileri ile orta vadeli program ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Ekonomik büyüme ve enflasyon arasında bir denge kurmanın, merkezi yönetimler için zorlayıcı bir durum olduğuna dikkati çeken Saadet Büyük, "Ekonomi yönetiminin politikalarına uyarak belirlenen stratejiler ile bizler de büyümeyi desteklemek, işsizliği azaltmak, enflasyona karşı mücadele etmek ve fiyat istikrarını sağlamak doğrultusunda üzerimize düşen görevi yapmalıyız" dedi.Reel sektördeki beklentilere de değinen Büyük, "Yeni yılın, kurdan kaynaklı büyük dalgalanmaların yaşanmayacağı düşüncesinden hareketle,2023 kadar zorlu geçmeyeceğini öngörüyoruz. Ancak 2024'te de şirketleri bekleyen en önemli riskler arasında zayıf iç ve dış talep, yüksek enflasyon ve finansman maliyeti bulunuyor. Ancak bu zorluklarla başa çıkmak için doğru stratejiler ve orta vadeli programlar belirlemeliyiz.Bu yılın ekonomik manzarasında, orta vadeli programların etkili bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ekonomiyi destekleyerek iş dünyasına güven vermek ve aynı zamanda enflasyon baskılarını kontrol etmek çok önemli. Enflasyon, büyümenin önüne geçmemeli " şeklinde konuştu.

"Eşit rekabet şartları gerekiyor"

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayici iş insanları olarak ekonomiye yönelik beklentilerini ve destek taleplerini paylaştı. "Orta Vadeli Program, ekonomik dengeyi sürdürme çabalarımızı yönlendirecek ve gelecek üç yıl içinde belirlenen hedeflere ulaşmak için stratejik adımlar atmamıza imkan tanıyacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında, büyüme ve enflasyon arasındaki dengenin sağlanması ile rekabet şartlarımız iyileşerek üretim iştahımızın daha da artmasını sağlayacaktır. 2024 ihracat hedeflerine ulaşabilmemiz ise ancak küresel pazarlarla eşit rekabet şartlarının sağlanması ile mümkün." dedi. Sürdürülebilir büyüme ve istikrarlı kur politikalarının sanayicilerin karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynadığına da vurgu yapan Başkan Çevikel, ülke genelinde enflasyona karşı direnç göstererek yeni yatırım fırsatlarını doğru bir şekilde değerlendirmenin de önemli olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA
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