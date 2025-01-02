RESMİ Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliğine göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğine göre, Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilere Sağlanan Destek Kaldırıldı - Son Dakika
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