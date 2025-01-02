Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilere Sağlanan Destek Kaldırıldı

Ekonomi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliğine göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğine göre, Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek.