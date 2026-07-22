Dr. Özgül Uslu'ya TÜBA Bursu

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu"nu Dr. Özgül Uslu kazandı.

TÜBA'dan TÜBA-Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu'nun sonucuna ilişkin açıklama yapıldı.

Burs, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) bünyesinde yürütülen nörobilim ve disiplinlerarası beyin araştırmaları kapsamında programlandı.

Akademi üyelerinden oluşan Bilimsel Değerlendirme Komisyonu, adayların akademik geçmişi, doktora çalışmaları, bilimsel yayınları, uluslararası deneyimleri ve NÖROM araştırma altyapısıyla uyumlarına dair inceleme ve mülakatlar yaptı.

Bu sürecin ardından Uslu, doktora sonrası araştırma bursu için uygun görüldü.

Uslu, 12 ay boyunca maddi olarak desteklenecek, görev aldığı ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol üstlenecek, bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütecek, elde edilen verileri düzenli olarak raporlayacak, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmak üzere bilimsel üretime katkı sağlayacak. Proje toplantılarına katılım, araştırma çıktılarının hazırlanması ve gerekli durumlarda genç araştırmacılara akademik ve teknik destek sunulması da Uslu'nun sorumlulukları arasında yer alacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu'na layık görülen Uslu'yu tebrik ederek, "Bilimsel üretkenliği, nitelikli akademik birikimi ve nörobilim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Dr. Uslu'nun, Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil'in bilimsel mirasını yaşatmayı amaçlayan bu burs programına değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Genç araştırmacılarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilen bilim insanları olarak yetişmelerini önemsiyor, bu doğrultuda sağladığımız desteklerle ülkemizin bilimsel kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Dr. Özgül Uslu kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Uslu, Ege Üniversitesi Sinirbilim Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Uslu, özellikle beyin görüntüleme ve fMRI veri analizi alanında uzmanlaştı.