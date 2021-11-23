DSİ, Eskişehir'de arazi toplulaştırması yapacak

Belirlenen sınırlar içinde olmasına karşın arazi toplulaştırma kriterlerini taşımayan yerler, tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma harici bırakılacak.

Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aşağıkepen Mahallesi'nde kamu yararı gözetilerek DSİ 3'üncü Bölge Müdürlüğünce zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

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