DSİ, Muş'ta içme suyu temini projesinde sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

DSİ, Muş'ta içme suyu temini projesinde sona yaklaşıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Muş il merkezi ve civar yerleşimlerinde içme suyu temini projesinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Proje kapsamında Muş il merkezi ve diğer yerleşimlerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacak ve yıllık memba kalitesinde 26,7 milyon metreküp su temin edilecektir. İlk kısım işlerin fiziki gerçekleşmesi yüzde 97 seviyesindedir ve 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla il merkezine su temini sağlanmıştır. İkinci kısım işler için ise proje yapımı tamamlanmış olup, yaklaşık 70 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edilecektir.

13.06.2024 19:31
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "324 bin kişinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak olup yıllık memba kalitesinde 26,7 Milyon metreküp su temin edilecektir"

Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımları kapsamında Şehir genelinde içme suyu ihtiyacını karşılamak ve suyun kesintisiz bir şekilde temin edilmesini sağlamak amacıyla başlatılan içme suyu isale hattı çalışmalarında sona gelindi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Muş'a yönelik gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Muş il merkezi ve civar yerleşimlerinde içme suyu problemini kökünden çözmek için başlatılan projede adım adım sona yaklaştığını belirtti. Muş İçme suyu temini projesi kapsamında 1. kısım yapım işlerinin devam ettiğini açıklayan Genel Müdür Balta, "Çalışmaları devam eden Muş İçmesuyu Temini 1. Kısım işler kapsamında; Muş il merkezi, Sungu, Karaağaçlı, Hasköy, Kızılağaç, Düzkışla ve Korkut yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 80 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edilecektir. Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan 324 bin kişinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak olup yıllık memba kalitesinde 26,7 Milyon metreküp su temin edilecektir. Şimdiye kadar olan fiziki gerçekleşmesi yüzde 97 mertebesindedir" dedi.

Diğer taraftan 2023 yılı Eylül ayı itibarı ile il merkezine su temini sağlandığını ifade eden Balta, "Hasköy ilçesinin su temini amacıyla isale hattı döşenmiş, Hasköy su deposunun betonarme imalatları tamamlanmış ve mekanik imalatlar bitme aşamasına gelmiştir. Sungu beldesinin su deposu betonarme imalatları tamamlanmış olup, mekanik imalatları devam etmektedir. Karaağaçlı beldesi su deposu betonarme imalatları tamamlanma aşamasında olup isale hattı döşenmesi devam etmektedir. Korkut hattı üzerinde bulunan Düzkışla beldesi ve Korkut ilçesi su teminleri için isale hattı döşenmesi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

2. kısım işlere ait proje yapımı tamamlandığını da ifade eden Balta şunları kaydetti, "Bu kapsamda, Yeşilova, Serinova, Kırköy, Yaygın, Konukbekler, Muş OSB yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 70 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edilecektir. Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan 97 bin kişinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak olup yıllık memba kalitesinde 5,19 Milyon metreküp su temin edilecektir" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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