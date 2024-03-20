DTSO İş Kadınları Meclisi Yönetim Kurulu Başkanlığına Filiz Ekingen seçildi

Trakya Birlik Başkanı: Ayçiçeği desteklemesi artırılmalı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeği ekiminin yapılacağı şu günlerde desteklemedeki artışın üreticinin girdi maliyetine göre yapılması gerektiğini söyledi. Kırbiç, çiftçilerin daha iyi para kazanması ve motivasyonlarının artması için desteklemenin günün şartlarına ve artan maliyetlere göre gözden geçirilip arttırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda buğday ve ayçiçeği gibi diğer ürünlerde de verimli bir yıl olacağı kanaatini dile getirdi.