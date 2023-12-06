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Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı - Son Dakika
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Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı

Dubai'de yapımı devam eden teras katı rekor fiyata alıcı buldu. İçerisinde 360 derece havuzu bulunan lüks yapı 136 milyon dolara satıldı. 71 katlı rezidansın en üst katında bulunan teras, 2027 yılının sonunda sahibine teslim edilecek.

06.12.2023 - 16:42,  Güncelleme: 17:28
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Dubai'de henüz inşa edilmemiş beş odalı teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

Como Rezidans adı verilen 71 katlı bir kulenin üzerinde yer alan henüz inşa edilmemiş daire, tasarım villaları, lüks otelleri ve havuzlu plaj kulüpleriyle bilinen yapay adalardan oluşan seçkin Palm Jumeirah takımadasında yer alıyor.

Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı

3 YIL BEKLEYECEK

Şu an inşaat halinde olan Como Rezidans'ın 2027 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çatı katını alan kişi 3 yıl daha bekleyecek.

Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı

360 DERECELİK HAVUZA SAHİP

Como Rezidans teras katı 360 derecelik bir gökyüzü havuzuna sahiptir. Teras katını satan firma, alıcının kimliğini açıklamadı ancak alıcının Avrupalı olduğunu duyurdu.

Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı

ÖNCEKİ REKOR 114 MİLYON DOLAR

Dubai'de bir çatı katı satışına ilişkin önceki rekor, Marsa Al Arab Hotel'in en üst katındaki bir dairenin 420 milyon BAE dirhemine (yaklaşık 114 milyon dolar) satıldığı birkaç ay öncesine dayanıyordu.

Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Ekonomi
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Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı - Son Dakika
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