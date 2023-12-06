Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı

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Dubai'de henüz inşa edilmemiş beş odalı teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

Como Rezidans adı verilen 71 katlı bir kulenin üzerinde yer alan henüz inşa edilmemiş daire, tasarım villaları, lüks otelleri ve havuzlu plaj kulüpleriyle bilinen yapay adalardan oluşan seçkin Palm Jumeirah takımadasında yer alıyor.

3 YIL BEKLEYECEK

Şu an inşaat halinde olan Como Rezidans'ın 2027 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çatı katını alan kişi 3 yıl daha bekleyecek.

360 DERECELİK HAVUZA SAHİP

Como Rezidans teras katı 360 derecelik bir gökyüzü havuzuna sahiptir. Teras katını satan firma, alıcının kimliğini açıklamadı ancak alıcının Avrupalı olduğunu duyurdu.

ÖNCEKİ REKOR 114 MİLYON DOLAR

Dubai'de bir çatı katı satışına ilişkin önceki rekor, Marsa Al Arab Hotel'in en üst katındaki bir dairenin 420 milyon BAE dirhemine (yaklaşık 114 milyon dolar) satıldığı birkaç ay öncesine dayanıyordu.