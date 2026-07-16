Düğün Davetiyelerinde Dijital Dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün Davetiyelerinde Dijital Dönüşüm

Düğün Davetiyelerinde Dijital Dönüşüm
16.07.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital davetiyelere yönelim artarken, basılı davetiyeye talep düşüyor; maliyetler etkili oluyor.

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin basılı davetiye yerine dijital alternatiflere yönelmesi sektörde dengeleri değiştirdi.

Eskişehir'de davetiye sektöründe faaliyet gösteren İlkay Ural, düğün sektöründe dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte basılı davetiyeye olan talebin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Artan maliyetler, farklı şehirlerde yaşayan çiftlerin çoğalması, yapay zeka destekli tasarım uygulamaları ve sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışların sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Ural, basılı davetiye siparişlerinin geçmişe göre büyük oranda düştüğünü ifade etti.

"Davetiye ulaştırmakta zorlanıyorlar"

Artan maliyetler ve şehirlerarası mesafeler, evlilik hazırlığındaki çiftleri geleneksel davetiye yönteminden uzaklaştırdı. Farklı şehirlerde yapılan evliliklerde davetiye ulaştırma zorluğu ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle basılı kartların yerini dijital davetiyelerin almaya başladığını ifade eden İlkay Ural, "Eskiden insanlar daha çok aynı şehirde yaşayan kişilerle evlenirdi. Artık sosyal medyanın yaygınlaşması ve üniversitelerin etkisiyle insanlar farklı şehirlerde yaşamaya başladı. Farklı şehirlerden evlenen çiftler, davetiyeleri fiziki olarak ulaştırmakta zorlanıyor. Bunun yanında artan maliyetler nedeniyle ya daha uygun fiyatlı davetiyeler tercih ediliyor ya da daha az sayıda davetiye bastırılıyor. Bu durum da dijital davetiyeye yönelimi artırıyor" dedi.

"Tarih değişikliği basılı kağıtta yeniden masraf demek"

Ural, geleneksel matbaa ve baskı süreçlerinde yaşanan olumsuzlukların işletmeleri ve yayıncıları sık sık mali kayıplarla karşı karşıya bıraktığını dile getirerek, fiziksel baskının geri dönülemez yapısı nedeniyle en ufak bir bilgi değişikliğinin bile basım sürecini baştan başlatmasına ve dijital dönüşümün bu süreçte maliyeti azalttığına dikkat çekti. Ural, "Basım yapıldıktan sonra tarih veya saat değişimi olduğunda bunu değiştirmek zor oluyor ve yeniden bir masrafa giriliyor. Sonuçta o basılmış kağıda bir şey işleyemiyoruz, kağıdını sipariş ediyoruz. Karşı taraftan kaynaklı bir problemse mecburen ücretini alıp baskıya öyle geçiyoruz. Bu noktada dijitalleşmenin sunduğu kolaylık çok normal" diye konuştu.

"Aile büyükleri bu yeni yaklaşıma karşı"

Fiziki davetiyeye olan ihtiyacın tamamen bitmediğini, aile büyüklerinin geleneksel basılı davetiyelere olan bağlılığının devam ettiğini belirten İlkay Ural, "Aile büyükleri bu yeni yaklaşıma karşı. Zaten bizim sektör de onlar hatırına dönüyor. Eski nesil illaki fiziki bir şey arıyor, o kağıt eline gelecek. Ancak rakamlar çok düştü. Eskiden bin veya 2 bin gibi sayılar konuşurken, şimdi 200-300 gibi adetler konuşuyoruz. Sektörümüzde fiyatlar ise 100 tanesi 300 liradan başlayıp, 50-60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Her ayrı işlem ekstra bir fiyat demek" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadaki kayıt dışı satışlar iş hacmini etkiliyor"

Yapay zeka, içerik üretim programları ve kayıt dışı satışların iş hacmini kötü yönde etkilediğinden bahseden Ural, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim dükkanımız, vergimiz, kiramız, stopajımız ve çalışan personellerimiz var. Sosyal medya üzerinde kayıt dışı olarak bu işi yapanlar, bizim masraflarımızın yarısını bile karşılamadığı için daha ucuz fiyatlara davetiye satabiliyorlar. Bu da bizi ister istemez iş hacmi olarak kötü etkiliyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düğün Davetiyelerinde Dijital Dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:15:39. #7.13#
SON DAKİKA: Düğün Davetiyelerinde Dijital Dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.