Düğün Davetiyelerinde Dijital Dönüşüm

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin basılı davetiye yerine dijital alternatiflere yönelmesi sektörde dengeleri değiştirdi.

Eskişehir'de davetiye sektöründe faaliyet gösteren İlkay Ural, düğün sektöründe dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte basılı davetiyeye olan talebin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Artan maliyetler, farklı şehirlerde yaşayan çiftlerin çoğalması, yapay zeka destekli tasarım uygulamaları ve sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışların sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Ural, basılı davetiye siparişlerinin geçmişe göre büyük oranda düştüğünü ifade etti.

"Davetiye ulaştırmakta zorlanıyorlar"

Artan maliyetler ve şehirlerarası mesafeler, evlilik hazırlığındaki çiftleri geleneksel davetiye yönteminden uzaklaştırdı. Farklı şehirlerde yapılan evliliklerde davetiye ulaştırma zorluğu ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle basılı kartların yerini dijital davetiyelerin almaya başladığını ifade eden İlkay Ural, "Eskiden insanlar daha çok aynı şehirde yaşayan kişilerle evlenirdi. Artık sosyal medyanın yaygınlaşması ve üniversitelerin etkisiyle insanlar farklı şehirlerde yaşamaya başladı. Farklı şehirlerden evlenen çiftler, davetiyeleri fiziki olarak ulaştırmakta zorlanıyor. Bunun yanında artan maliyetler nedeniyle ya daha uygun fiyatlı davetiyeler tercih ediliyor ya da daha az sayıda davetiye bastırılıyor. Bu durum da dijital davetiyeye yönelimi artırıyor" dedi.

"Tarih değişikliği basılı kağıtta yeniden masraf demek"

Ural, geleneksel matbaa ve baskı süreçlerinde yaşanan olumsuzlukların işletmeleri ve yayıncıları sık sık mali kayıplarla karşı karşıya bıraktığını dile getirerek, fiziksel baskının geri dönülemez yapısı nedeniyle en ufak bir bilgi değişikliğinin bile basım sürecini baştan başlatmasına ve dijital dönüşümün bu süreçte maliyeti azalttığına dikkat çekti. Ural, "Basım yapıldıktan sonra tarih veya saat değişimi olduğunda bunu değiştirmek zor oluyor ve yeniden bir masrafa giriliyor. Sonuçta o basılmış kağıda bir şey işleyemiyoruz, kağıdını sipariş ediyoruz. Karşı taraftan kaynaklı bir problemse mecburen ücretini alıp baskıya öyle geçiyoruz. Bu noktada dijitalleşmenin sunduğu kolaylık çok normal" diye konuştu.

"Aile büyükleri bu yeni yaklaşıma karşı"

Fiziki davetiyeye olan ihtiyacın tamamen bitmediğini, aile büyüklerinin geleneksel basılı davetiyelere olan bağlılığının devam ettiğini belirten İlkay Ural, "Aile büyükleri bu yeni yaklaşıma karşı. Zaten bizim sektör de onlar hatırına dönüyor. Eski nesil illaki fiziki bir şey arıyor, o kağıt eline gelecek. Ancak rakamlar çok düştü. Eskiden bin veya 2 bin gibi sayılar konuşurken, şimdi 200-300 gibi adetler konuşuyoruz. Sektörümüzde fiyatlar ise 100 tanesi 300 liradan başlayıp, 50-60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Her ayrı işlem ekstra bir fiyat demek" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadaki kayıt dışı satışlar iş hacmini etkiliyor"

Yapay zeka, içerik üretim programları ve kayıt dışı satışların iş hacmini kötü yönde etkilediğinden bahseden Ural, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim dükkanımız, vergimiz, kiramız, stopajımız ve çalışan personellerimiz var. Sosyal medya üzerinde kayıt dışı olarak bu işi yapanlar, bizim masraflarımızın yarısını bile karşılamadığı için daha ucuz fiyatlara davetiye satabiliyorlar. Bu da bizi ister istemez iş hacmi olarak kötü etkiliyor." - ESKİŞEHİR