Dün doğal gazın spot referans fiyatı 1000 metreküpte 22 bin 738 lira oldu - Son Dakika
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Dün doğal gazın spot referans fiyatı 1000 metreküpte 22 bin 738 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 22 bin 738 lira oldu. İşlem hacmi önceki gün 4 milyon 194 bin 855 lirayken dün 3 milyon 797 bin 246 lira oldu; gaz ticaret miktarı 167 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 22 bin 738 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 797 bin 246 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 194 bin 855 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 22 bin 738 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 167 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 23 bin 874 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 21 bin 601 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 610 bin 978 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 153 milyon 686 bin 32 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Dün doğal gazın spot referans fiyatı 1000 metreküpte 22 bin 738 lira oldu - Son Dakika
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