Dün spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 22 bin 400 lira olarak açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 22 bin 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 340 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 797 bin 246 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 22 bin 400 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 417 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 23 bin 520 lira, satış fiyatı ise 21 bin 280 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 159 milyon 841 bin 877 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 159 milyon 752 bin 863 metreküp olarak kayıtlara geçti.