Dünya Altın Konseyi açıkladı: TCMB, 2022 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu - Son Dakika
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Dünya Altın Konseyi açıkladı: TCMB, 2022 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu

30.09.2022 11:12

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın alımları hakkındaki verilerini paylaştı. Konsey, bankaların altın alımlarının azaldığını belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olduğunu ifade etti.

Dünya Altın Konseyi açıklamasına göre, merkez bankalarının net altın alımları ağustos ayında geriledi. Konsey, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın alımlarıyla ilgili bilgiler verdi.

BU YIL EN ÇOK ALTIN ALIMINI TCMB GERÇEKLEŞTİRDİ

Dünya Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olduğunu duyurdu. Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, sadece az sayıda banka aylık olarak altın rezervlerine katkıda bulundu. Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. Buna göre, TCMB, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu.

TCMB ALTIN ALIMLARINI 84 TONA YÜKSELTTİ

TCMB ağustos ayında altın rezervlerine 9 ton daha ekledi. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımları 84 tona yükselen TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Özbekistan da ağustos ayında rezervlerine 9 ton altın ekledi. Ülkenin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımı ise 19 ton oldu. Özbekistan'ın toplam altın rezervi böylece 381 tona ulaştı.

Katar Merkez Bankası'nın yayınladığı öncü veriler de bankanın ağustos ayında rezervlerini artıracağını ortaya koyuyor. Bankanın altın rezervi, temmuz ayında yıl başına göre yüzde 27 yani 16 ton artarak 72 tona ulaştı.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Altın Konseyi açıkladı: TCMB, 2022 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Altın Konseyi açıkladı: TCMB, 2022 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu - Son Dakika
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