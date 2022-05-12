Dünya Bankası enerji dönüşümüyle metal fiyatlarının artacağını öngördü - Son Dakika
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Dünya Bankası enerji dönüşümüyle metal fiyatlarının artacağını öngördü

12.05.2022 23:46
Dünya Bankası enerji dönüşümüyle metal fiyatlarının artacağını öngördü

Dünya Bankası, enerji dönüşümüyle metallere olan talebin gelecek yıllarda artmasının ve bunun da metal fiyatlarını yükseltmesinin beklendiğini bildirdi.

Dünya Bankası, enerji dönüşümüyle metallere olan talebin gelecek yıllarda artmasının ve bunun da metal fiyatlarını yükseltmesinin beklendiğini bildirdi.

Banka, "Emtia Piyasaları: Gelişim, Zorluklar ve Politikalar" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

Küresel emtia piyasalarının Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve iklim değişikliğinin etkileri sonucu yeniden şekillendiği anlatılan raporda, söz konusu dönüşümün gelişmekte olan ekonomiler için derin etkileri olabileceği belirtildi.

Raporda, bazı emtialara yönelik talebinin artmasının muhtemel olduğu ancak nüfus artışının yavaşlaması ve gelişmekte olan ekonomiklerin olgunlaşmasıyla emtialara yönelik genel küresel talepteki büyümenin yavaşlayacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Daha temiz enerjiye geçişin zorlu olabileceğine işaret edilen raporda, "Yenilenebilir enerji altyapısını oluşturmak ve elektrikli araçlar üretmek için gerekli metallere olan talebin önümüzdeki yıllarda artması, metallerin fiyatlarını artırması ve bunları ihraç eden ülkeler için beklenmedik kazançlar sağlaması muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, bu metallerin fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği, bunun enerji dönüşümünün hızına, madencilik sermaye yatırımının hacmine, bu endüstriler üzerindeki çevresel kısıtlamalara ve politika önlemleri ile teşviklere bağlı olacağı kaydedildi.

Rüzgar türbinlerinde, güneş panellerinde, şebeke bağlantılarında, elektrikli araçlarda ve şarj altyapısında kullanılan kırmızı metal ile bakır ve alüminyumun enerji dönüşümünde temel faydalanıcılardan olacağı vurgulanan raporda, krom ve demir cevheri gibi çelik alaşımları, nikel, lityum ve kobalt gibi pil metallerinin yanı sıra nadir toprak ve platin grubu metaller diğer önemli metaller arasında sıralandı.

Raporda, yenilenebilir enerjinin birçok ülkede hızla en düşük maliyetli enerji kaynağı haline gelmesine rağmen, özellikle bol miktarda yerel rezervi olan ülkelerde fosil yakıtların "çekiciliğini" koruyacağı ifade edildi.

Dünya Bankasının raporunda, kısa vadede düşük karbonlu teknolojilere yapılan yetersiz yatırımla enerji talebinin arzı geçmeye devam edebileceği belirtildi.

Emtia fiyat şoklarının emtia ihracatçılarını farklı şekillerde etkilediğine dikkat çekilen raporda, politika çözümlerinin her ülkenin özel koşullarını yansıtacak şekilde uyarlanması gerektiği aktarıldı.

Raporda, gelecekteki açıkları önlemek için metal üretimine yeterli yatırım yapılması amacıyla politika yapıcılara elverişli bir politika ortamı sağlama çağrısında bulunularak veri toplama ve analizine yardımcı olmak için metaller ile minerallere odaklanan Uluslararası Enerji Ajansına benzer bir organizasyonun kurulması gerektiğini kaydedildi.

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Dünya Bankası, Politika, Enerji, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası enerji dönüşümüyle metal fiyatlarının artacağını öngördü - Son Dakika


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