Dünya Bankası, Gelişmekte Olan Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinin 2022'de Yüzde 5 Büyümesini Bekliyor - Son Dakika
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Dünya Bankası, Gelişmekte Olan Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinin 2022'de Yüzde 5 Büyümesini Bekliyor

05.04.2022 13:19
Dünya Bankası, Gelişmekte Olan Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinin 2022'de Yüzde 5 Büyümesini Bekliyor

WASHINGTON, 4 Nisan (Xinhua) — Dünya Bankası'nın yeni yayımlanan Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncellemesi'nde "Ukrayna'daki savaş kaynaklı şoklar ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, ticari mal tedarikini bozuyor, finansal stresi artırıyor ve küresel büyümeyi köreltiyor" ifadeleri kullanıldı. Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Başkan Yardımcısı Manuela V. Ferro, "Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri, pandemi nedenli şoktan […]

<a class='keyword-sd' href='/dunya-bankasi/' title='Dünya Bankası'>Dünya Bankası</a>, Gelişmekte Olan <a class='keyword-sd' href='/dogu-asya/' title='Doğu Asya'>Doğu Asya</a> ve Pasifik Ülkelerinin 2022'de Yüzde 5 Büyümesini Bekliyor

WASHINGTON, 4 Nisan (Xinhua) — Dünya Bankası'nın yeni yayımlanan Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncellemesi'nde " Ukrayna'daki savaş kaynaklı şoklar ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, ticari mal tedarikini bozuyor, finansal stresi artırıyor ve küresel büyümeyi köreltiyor" ifadeleri kullanıldı. Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Başkan Yardımcısı Manuela V. Ferro, "Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri, pandemi nedenli şoktan toparlanıyorken Ukrayna'daki savaş, büyüme ivmesi üzerine baskı bindiriyor" dedi ve ekledi: "Bölgenin büyük oranda güçlü olan temelleri ve sağlıklı politikaları, bu fırtınaların atlatılmasına yardımcı olacaktır." Rapora göre ABD'de artan enflasyon, belki ABD'de tam zamanında, ama toparlanmanın "tamamlanmadığı" birçok Doğu Asya ve Pasifik ülkesinde "çok erken" beklenenden daha hızlı mali sıkılaştırmayı teşvik edebilir. Bazı ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratabilecek sermaye çıkışları riski, "zamanından önce" finansal sıkışlaştırmaya neden olabilir.

Gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik ülkelerindeki genel ekonomik büyümenin 2022 yılında yavaşlayarak yüzde 5'e inmesinin beklendiğini, bunun Ekim ayında beklenenden 0,4 puan daha az olduğunu kaydeden Dünya Bankası, küresel koşulların kötüleşmesi ve ulusal politika yanıtlarının zayıf olması halinde bölgedeki büyümenin yüzde 4'e inebileceğini sözlerine ekledi. Risklerin hafifletilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi için Dünya Bankası, hükümetleri toparlanma ve büyüme için mali politikanın etkinliğini artırmaya ve küresel finansal sıkılaştırmadan kaynaklı riskleri hafifletmek üzere makro ihtiyati politikaları güçlendirmeye çağırdı. Banka ayrıca politika yapıcıları, mal ve özellikle halen korunan hizmet sektörlerinde ticaretle ilişkili politikalarda reforma giderek küresel ticaret sahnesindeki kaymalardan yararlanmaya ve teknolojinin yayılmasını teşvik etmeye çağırdı.

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Münir Karaloğlu, Dünya Bankası, Doğu Asya, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası, Gelişmekte Olan Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinin 2022'de Yüzde 5 Büyümesini Bekliyor - Son Dakika


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