Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme tahmini yükseltildi

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı. Banka, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti. Banka, ocak ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü. - İSTANBUL