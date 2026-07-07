Dünya Bankası'nın Yeni Türkiye Direktörü Belirlendi - Son Dakika
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Dünya Bankası'nın Yeni Türkiye Direktörü Belirlendi

07.07.2026 12:52
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Jean-Christophe Carret, 1 Temmuz'dan itibaren Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü oldu.

Jean-Christophe Carret, 1 Temmuz tarihi itibarıyla Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Ülke Direktörü olarak atandı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, Jean-Christophe Carret bu görev kapsamında Dünya Bankasının Türkiye'deki faaliyetlerine liderlik ederek hükümet ve diğer paydaşlarla yürütülen stratejik diyaloğu, operasyonları ve işbirliklerini yönetecek. Carret, bu görevde Humberto Lopez'in yerini aldı.

Farklı bölgeler ve sektörlerde edinilmiş kapsamlı operasyonel ve teknik deneyime sahip olan Carret, bu atamasından önce Dünya Bankasında İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan bölüm direktörü olarak görev yaptı.

Daha önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola, Burundi ile Sao Tome ve Principe'den sorumlu ülke direktörü olarak görev yapan Carret, bu ülkelerde büyük ve karmaşık ülke programlarına liderlik etti.

Dünya Bankası Grubuna 2002 yılında Afrika Bölgesi'nde çevre ve doğal kaynaklar ekonomisti olarak katılan Carret, o tarihten bu yana, kırılgan ve farklı kalkınma bağlamlarında programların tasarlanması ve uygulanmasına katkıda bulunarak çeşitli liderlik pozisyonlarında görev aldı.

Fransa vatandaşı olan Carret, ekonomi alanında doktora derecesini MINES ParisTech'ten aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'nın Yeni Türkiye Direktörü Belirlendi - Son Dakika

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