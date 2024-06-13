Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin enflasyonla gerçekten mücadele ettiğini belirtti. Lopez, Türkiye'nin güçlü altyapısı ve insan sermayesiyle zorlu süreçlerden fırsatlar çıkarabileceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman sağlanacağını da açıkladı.

13.06.2024 11:05
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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor." dedi.

Lopez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor - Son Dakika
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