Üye Girişi
Dünya Eşitsizlik Raporu gelir eşitsizliğini ortaya koydu - Son Dakika

Dünya Eşitsizlik Raporu gelir eşitsizliğini ortaya koydu

08.12.2021 11:27
Dünya Eşitsizlik Raporu gelir eşitsizliğini ortaya koydu

Dünyanın en zengin yüzde 10'unun toplam gelirin yarıdan fazlasını aldığı belirlendi.

Dünyanın en zengin yüzde 10'unun toplam gelirin yarıdan fazlasını aldığı belirlendi.

Paris merkezli araştırma kuruluşu World Inequality Lab, "Dünya Eşitsizlik Raporunu" yayımladı.

Rapora göre, 2021 yılında ortalama bir yetişkin birey satın alma gücü paritesiyle 23 bin 380 dolar kazanıyor.

Ayrıca, ortalama bir yetişkinin 102 bin 600 dolar borcu bulunuyor.

Bu ortalamalara rağmen ülkeler arasında ve ülkelerin içerisinde geniş çapta gelir eşitsizlikleri söz konusu durumda.

Küresel nüfusun en zengin yüzde 10'u şu anda küresel gelirin yüzde 52'sini alırken, nüfusun en yoksul yarısı küresel gelirin sadece yüzde 8'ini kazanıyor.

Küresel gelir dağılımının en üst yüzde 10'luk kısmından bir kişi yılda ortalama 122 bin 100 dolar kazanırken, küresel gelir dağılımının en yoksul yarısından bir birey ise yılda ortalama 3 bin 920 dolar kazanıyor.

Küresel servet eşitsizlikleri daha belirgin bir hal alıyor. Küresel nüfusun en yoksul yarısının neredeyse hiç mal varlığı bulunmuyor. Bunlar, toplam servetin sadece yüzde 2'sini elinde bulunduruyor.

Buna karşılık, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'u tüm servetin yüzde 76'sına sahip durumda. Nüfusun en yoksul yarısı yetişkin başına ortalama 4 bin 100 dolar borca sahip.

Söz konusu eşitsizlikler, Kuzey Afrika ile Orta Doğu'da çok yüksekken Avrupa'da daha düşük seviyelerde ölçülüyor.

Milyarderlerin küresel servetteki payları da hızla yükseliyor.

Ortalama mal varlığı yıllık yüzde 3,2 artarken dünyanın en zengin bireylerinin serveti 1995'ten beri yılda yüzde 6 ile yüzde 9 arasında artış gösteriyor.

Milyarderlerin küresel servetteki payı 1995'teki yüzde 1'lik seviyeden günümüzde yüzde 3'e ulaşmış durumda.

Milyarderlerin servet artışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında daha da hızlandı. Salgının başladığı 2020 yılında, milyarderlerin servet payında rekor seviyede artış gerçekleşti.

Türkiye

Rapora göre, Türkiye'de ortalama bir yetişkin birey yıllık 85 bin 10 lira kazanıyor.

Nüfusun en yoksul yüzde 50'sinin ortalama geliri yıllık 20.260 lira seviyesinde seyrediyor.

En zengin yüzde 10'un ise yıllık kazancı ortalama 463 bin 20 lirayı buluyor.

Türkiye'de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54,5'ini, en yoksul yüzde 50 ise yüzde 12'sini alıyor.

Türkiye, Paris, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Eşitsizlik Raporu gelir eşitsizliğini ortaya koydu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 11:34 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu 11:18 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak 22:12 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:24 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!
Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!         
11:38
SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!         
11:18
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:43:35. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Eşitsizlik Raporu gelir eşitsizliğini ortaya koydu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement